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Manisa FK'dan ikinci takviye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde Keçiörengücü'nden sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam'dan sonra Pendikspor'un 22 yaşındaki sağ beki Mehmet Zahit Çınar'ı renklerine bağladı.

29.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:38 Manisa FK'dan ikinci takviye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Kulübü, ara transferde Keçiörengücü'nden sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam'dan sonra 'un 22 yaşındaki sağ beki Mehmet Zahit Çınar'ı renklerine bağladı.

Genç futbolcu, takımın devre arası kampını yaptığı Antalya'da başkan Mevlüt Aktan'ın katılımıyla düzenlenen törende kendisini 3.5 yıllığına Manisa FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe altyapısında yetişip Çorum FK'da profesyonel olan Mehmet Zahit, sözleşme töreninde, "Şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma geldiğim için çok heyecanlıyım. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım inşallah biz olacağız" dedi.Mehmet Zahit, ilk yarıda Beyaz Grup'taki rakiplerden Pendikspor'da 14 maçta görev yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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