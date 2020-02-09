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Manisa FK'dan muhteşem dönüş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik patronu Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

09.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:42Manisa FK'dan muhteşem dönüş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kulübü, yeni teknik patronu Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Kar yağışı altında, ağır zeminde oynanan Sarıyer Kulübü deplasmanında 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, kötü hava şartlarına rağmen son 21 dakikada attığı 3 golle rakibini 3-2 yenerek hayati bir galibiyet aldı. Manisa FK'da 69'da Sinan, 73'de Nizamettin ve 90'da yeni transfer Ali Çamdalı takıma hayat veren isimler oldu. Çok kritik bir virajı dönen Manisa FK haftaya şampiyonluk yarışındaki rakibi Samsunspor'la evinde oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakika için geri sayıma geçti. Karşılaşma sonrası futbolcularıyla büyük bir sevinç yaşayan Cihat Arslan, "Zor bir deplasmanı kayıpsız geride bıraktık. Tüm takımı kutluyorum. Artık Samsunspor maçına odaklanacağız" dedi.


- Manisa

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihat Arslan, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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