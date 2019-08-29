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Manisa fk'dan tff başkanı özdemir'e ziyaret

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un iddialı ekipkerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

29.08.2019 14:17 Manisa fk'dan tff başkanı özdemir'e ziyaret
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un iddialı ekipkerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de yer aldı. Mevlüt Aktan, Nihat Özdemir'e üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti. Başkan Aktan, TFF Başkanı Özdemir'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'ya kazandırdığı spor tesisleriyle ilgili hazırladıkları kitapçığı da takdim ederek, tesisler, kulübün hedefleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa'ya kazandırmak istedikleri yeni stadyum projesi hakkında da TFF Başkanı Nihat Özdemir'i bilgilendiren Aktan, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir'e, şahsıma ve kulübümüze gösterdiği sıcak yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Özdemir ise, "Spor tesisleriyle ilgili olarak hazırlanan kitapçığı dikkatle inceledim. Manisa'ya gerçekten çok modern spor tesisleri kazandırılmış. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve hayata geçirmek istediği projeler beni de heyecanlandırdı. Bundan sonraki süreçte Manisa FK adıyla Türk futboluna hizmet verecek olan kulübe başarılar diliyorum" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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