Manisa FK'dan Vali Daşöz'e ziyaret

TFF 2. Lig takımlardan Manisa Futbol
Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetimi, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, yeni sezon faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Mevlüt Aktan, takım hakkında bilgiler vererek, yeni sezon hedeflerini anlattı. Sporun bireysel ve toplumsal önemini belirten Vali Ahmet Deniz ise Manisa Futbol Kulübü yönetimine yeni sezonda başarılar diledi. Ziyarette, Vali Ahmet Deniz'e Manisa Futbol Kulübü forması hediye edildi. - MANİSA