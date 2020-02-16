Manisa FK fırsatı kaçırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde şampiyonluk kilidini çözecek erken final olarak görülen Yılport Samsunspor maçını 3-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, uzun süre 6 puan farkla önünde lider olduğu rakibinin 5 puan gerisine düştü.

Grupta ilk yarıda 5 hafta boyunca Samsunspor'un 6 puan önünde zirvede olan Manisa, ardından yaşadığı düşüşle zirveyi 2 puan farkla rakibine kaptırdı. Koltuğu geri alıp şampiyonluk yarışında ipleri eline geçirme fırsatı önüne kadar gelen siyah-beyazlılar, yağmur altında göle dönen sahada 3-1'lik mağlubiyetle şok yaşadı. Samsunspor, 58 puana ulaşarak son 11 hafta öncesi şampiyonluk için büyük avantaj yakalarken Manisa FK 53 puanla ikinci sırada kaldı.Maçta skor 0-0'ken üst üste 2 topu direkten dönen, ardından kendi kalesine gol atarak yenik duruma düşen siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan, 1'inci Lig'e çıkacaklarına olan inancının kesinlikle azalmadığını söyledi. Arslan, "Teknik ve pas yaparak oynayan bir takımız. Ağır zeminde ilk golü bulan taraf avantaj yakalayacaktı. Direkleri dövüp ardından kendi kalemize golle yenik duruma düştük. Samsunspor çok önemli bir avantaj elde etti ama biz yarışı son düdüğe kadar kesinlikle bırakmayacağız. Onlar geriden gelip bizi geçiyorsa biz de onları geçebiliriz. Ümidimizi hiç yitirmiyoruz. İnancımızı hiç kaybetmiyoruz, azaltmıyoruz. Eksik yanlarımızı gidereceğiz. Bu takım mutlaka 1'inci Lig'e çıkacak" dedi.

- Manisa