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Manisa FK hâlâ en golcü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında zirvede yakaladığı 6 puanlık avantajı yitirip koltuğu kaptırdığı lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, halen liglerin en golcü takımı konumunda.

21.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:17
Manisa FK hâlâ en golcü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında zirvede yakaladığı 6 puanlık avantajı yitirip koltuğu kaptırdığı lider Yılport Samsunspor 'un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, halen liglerin en golcü takımı konumunda. Grupta şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasına rağmen 2'nci sıradaki yerini koruyup bitime 6 maç kala Play-Off'u şimdiden garantileyen siyah-beyazlı ekip, 28 maçta toplam 79 kez ağları sarstı. Türkiye'deki 125 profesyonel futbol takımı arasında en golcü ekip olan Manisa FK'da krallık yarışında zirvedeki Serdar Deliktaş 20, Zahit 11, Dilaver ve Sinan 9'ar kez ağları sarstı. Manisa Futbol Kulübü'nde sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen arada oyunculara özel program verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor

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