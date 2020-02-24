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Manisa FK hayata döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Gümüşhanespor'u 7-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü'nde moralle düzeldi.

24.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:45Manisa FK hayata döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 'u 7-1 mağlup eden Kulübü'nde moralle düzeldi.

Yaşadığı üst üste kayıplar sonucu lider Yılport Samsunspor'un 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar 2 maç sonra kazanırken, Teknik direktör Cihat Arslan yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Ligin bitimine daha 9 hafta olduğu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Biz her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Bu galibiyetle kendimize olan güvenimiz geldi. Artık her karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak durumundayız. Yarışın içindeyiz ve iddiamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.


- Manisa

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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