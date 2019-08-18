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Manisa FK hazırlık maçında Buca'yı 2-0 yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5. hazırlık maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Ci Group Buca'yı ilk yarıda Sinan ve ikinci yarıda Onur Kolay'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

18.08.2019 21:44 Manisa FK hazırlık maçında Buca'yı 2-0 yendi
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5. hazırlık maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Ci Group Buca'yı ilk yarıda Sinan ve ikinci yarıda Onur Kolay'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Manisa FK, ortaya koyduğu futbolla lig öncesinde umut verdi.

Manisa Futbol Kulübü, Mümin Özkasap Stadı'nda TFF 3. Lig ekiplerinden Ci Group Buca'yla oynadığı hazırlık maçını Sinan Kurumuş ve Onur Kolay'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. Manisa FK ilk yarı ve ikinci yarı farklı kadrolarla sahaya çıktığı karşılaşmada her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Kadayıfçılar, Bora Çaylan,Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz, Hüseyin Hasacar, Bülent Karakurt ve futbolsever izledi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ahmet Balkan, Turhan Akbaş, Mert Baykal

Manisa FK: Ömer (Dk 46 Anıl), Mehmet Yılmaz (Dk 46 Ömer Kandemir), Erhan (Dk 46 Çağrı), Taha Can (Dk 46 Zafer Kurşunlu), Erman (Dk 46 Mustafa Çakır), Oğuz (Dk 46 Emir), Nizamettin (Dk 46 Onur Kolay), Umut Kaya (Dk 46 Ferhat Yazgan), Volkan (Dk 46 Zahit), Dilaver, (Dk 46 Serdar), Sinan (Dk 46 Yaser)

Ci Group Buca: Ceyhun, Benjamin, Erhan, (Dk 80 Hasan), Gökhan Köseoğlu, Ahmet, Mustafa, Nihat, Cuma, (Dk 80 Bertuğ), Cafer Can Aksu, (Dk 80 Enes), Berke, (Dk 60 İsmail Köse), Gökhan Erdöl, (Dk 60 Tayfur)

Goller: Dk 39 Sinan, Dk 55 Onur Kolay (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan (Manisa FK) Cuma, Mustafa (Ci Group Buca) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Buca, Spor

Kaynak: İHA

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