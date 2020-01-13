Manisa FK ilki yaşadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, devrenin ilk haftasında zirvedeki yerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ligde henüz 2. haftada liderliği tek başına eline geçirip aylardır koltuktan inmeyen Manisa FK, 17 hafta sonra yerini devretti. Zonguldak Kömürspor'la devrenin açılış sınavında deplasmanda 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Manisa temsilcisi, Samsunspor'un Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek kendisi gibi 43 puana ulaşmasıyla rakibinin averajla gerisine düştü. Siyah-beyazlı ekip, bu 4 maçlık periyotta Samsun'la arasındaki 6 puanlık farkın kapanmasına engel olamadı.