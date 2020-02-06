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Manisa FK'nın gol makinesi Serdar Deliktaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli forveti Serdar Deliktaş, Türkiye'de profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda bulunduruyor.

06.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:28Manisa FK'nın gol makinesi Serdar Deliktaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Futbol Kulübü'nün tecrübeli forveti Serdar Deliktaş, 'de profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda bulunduruyor. Son olarak iç sahada oynanan Şanlıurfaspor maçında hat trick yaparak toplam gol sayısını 17'ye çıkaran deneyimli santrfor, kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Süper Lig'de Trabzonsporlu Sörloth 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, 2'nci Lig'de ise Yılport Samsunsporlu Bahattin Köse yine 16 golle Serdar'ı takip ediyor. 33 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Hekimoğlu Trabzon'a 4 gol atarken, 1922 Konyaspor ve Şanlıurfaspor önünde hat trick yaptı. Cumartesi günü Sarıyer'le deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan Manisa ekibinde yeni takımıyla ilk maçına çıkacak teknik direktör Cihat Arslan, iddialı bir rakibi konuk olacaklarını, mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Deliktaş, Türkiye, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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