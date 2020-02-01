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Manisa FK'nın konuğu Şanlıurfaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Trabzon Hekimoğlu deplasmanından beraberlikle dönen ve teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

01.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:54Manisa FK'nın konuğu Şanlıurfaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Trabzon Hekimoğlu deplasmanından beraberlikle dönen ve teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Kulübü yarın evinde 'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda Ertekin'in ayrılmasının ardından takımı sahaya antrenör Ömer Kalebayır çıkaracak. Ev sahibi Manisa FK'da kart cezalıları Abdurrahman ve Nizamettin forma giyemeyecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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