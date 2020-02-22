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Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1922 Konyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp lider Yılport Samsunspor'un 7 puan gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek.

22.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:40Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1922 Konyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp lider Yılport 'un 7 puan gerisinde kalan Futbol Kulübü yarın evinde 'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak, mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Siyah-beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardından süresiz kadro dışı bırakılan Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, kafilede yer almayacak. Teknik Direktör Cihat Arslan sahadan mutlak galibiyetle ayrılacaklarını belirterek, "Kötü gidişatımızı durduracağız. Zirve yarışından kopmayacağız" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Samsunspor, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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