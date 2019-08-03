Haberler» Spor» Haber

Manisa FK Oğuz'la anlaştı

TFF 2. Lig temsilcisi Manisa FK, Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

03.08.2019 12:51 Manisa FK Oğuz'la anlaştı

TFF 2. Lig temsilcisi Manisa FK, Sakaryaspor'dan orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Afyon kampında CEO Levent Devrim'le bir araya gelen Oğuz, "Manisa Futbol Kulübü, Türk futbolunda son dönemlerde adından başarıyla söz ettirmeye başladı. Kulübümüzün hedefleri çok büyük. Ben de büyük hedefleri olan bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Sarıyer'de profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, İnegölspor, Osmanlıspor, Bandırmaspor ve Hatayspor'da da top koşturdu.
POTADA ALİCAN İMZALADI
Erkekler Basketbol 1. Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mamakspor'dan oyun kurucu Alican Güney ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Halil Onultmak Tesisleri'nde mukavele imzalayan 1.98 boyunda ve 30 yaşındaki basketbolcu, "11 senedir bu ligde oynuyorum. Basketbolcu bir ailede yetiştim. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


- Manisa

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:08   Antalyaspor Vakfı'nda görev dağılımı
13:06   Tudor: "Her zaman Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş..."
13:05   60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı
13:01   Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlayacak
12:57   Halterde hedef olimpiyatlar
12:51   Hakem maçı mızıka ile yönetti
12:51   Manisa FK Oğuz'la anlaştı