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Manisa FK Pendikspor'un genç oyuncusunu renklerine bağladı

Manisa Futbol Kulübü, Pendikspor'un 22 yaşındaki genç sağ beki Mehmet Zahit Çınar'ı renklerine bağladı.

28.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:10 Manisa FK Pendikspor'un genç oyuncusunu renklerine bağladı
Kulübü, 'un 22 yaşındaki genç sağ beki Mehmet Zahit 'ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te yoğun bir tempoda sürdüren Manisa FK, Pendikspor'un genç futbolcusu Mehmet Zahit Çınar'ı renklerine bağladı. Manisa FK'nın kamp yaptığı Antalya'da düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulundu. Şampiyonluk mücadelesi veren bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Manisa FK'nın yeni transferi Mehmet Zahit Çınar, "Bu camianın içinde olduğum için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedeflerimi biliyorum. Kulübümün de hedeflerini biliyorum. Onu bilerek buraya geldim. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım biz olacağız. Buna tüm takım olarak inandık, şehir olarak inandık. İnşallah her şey çok daha güzel olacak" diye konuştu.

Antalya'da devam eden ikinci yarı hazırlıklarını yakından takip eden Kulüp Başkanı Aktan imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Mehmet Zahit Çınar gelecek vadeden genç bir futbolcu. Kendisinden beklentilerimiz çok fazla. Bu nedenle kendisiyle 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Lig de ikinci yarı çok çekişmeli geçecek. Kulübümüze uzun yıllar başarıyla hizmet etmesini beklediğimiz yeni transferimiz Mehmet Zahit Çınar'ı kadromuza kazandırdığımız için mutluyuz. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Pendikspor, Manisa, Futbol, Çınar, Spor

Kaynak: İHA

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