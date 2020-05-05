Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor
7 Mayıs Perşembe Günü 6'şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayacak olan Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan futbolcuları bilgilendirdi.
05.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:03
Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün futbolcularla 6'şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Halil Onultmak Spor Tesislerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında teknik direktör Cihat Arslan, futbolcular uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Futbol Kulübü, 7 Mayıs Perşembe günü Halil Onultmak Spor Tesislerinde 6'şarlı gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayacak. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Cihat Arslan, Manisa, Spor, Haber
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