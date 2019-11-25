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Manisa FK rakip tanımıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta maçında evinde Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çok başarılı bir grafiğe imza attı.

25.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:54Manisa FK rakip tanımıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta maçında evinde Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 yenen Kulübü, 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çok başarılı bir grafiğe imza attı. Son 8 maçını ise kayıpsız geçen siyah-beyazlılar en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Filelere toplam 43 gol bırakan Ege ekibi profesyonel liglerin şimdiden en skorer takımı oldu. Sadece takipçisi Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisa FK, Zonguldak Kömürspor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Sarıyer, 1922 Konyaspor, Gümüşhanespor, Pendikspor, BAK, Tarsus İY, Afyonspor, Yeni Çorumspor ve Amed Sportif'i mağlup etti.

İlk yarının bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Manisa Futbol Kulübü'nde tecrübeli teknik direktör İsmail Ertekin fark yaratan isimlerin başında geldi. Kariyerinde Bandırmaspor ve Balıkesirspor'la şampiyonluklar yaşayan Ertekin, tüm oyuncuların en iyi şekilde mücadele ettiğini dile getirdi. Manisa futbolunu layık olduğu konuma getirmek için çok çalıştıklarını ifade eden Ertekin, "Elbette henüz işimiz bitmedi, kimse ciddiyeti elden bırakamaz. Önümüzde uzun ve zorlu bir maraton olacak. Biz maç maç bakıyoruz. Artık Kırklarelispor'la deplasmanda oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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