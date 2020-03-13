Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi'yi 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi.
13.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:55
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi'yi 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor 'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi. Artık Play-Off'a hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yaşadığımız düşüşten sonra farklı antrenman yöntemleri izledik. Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sonuç olarak bir üst lig hedefimize ulaşacağız. Tarsus İdman Yurdu karşılaşması çok önemli bir sınav olacak. Rakibimiz de Play-Off yarışında. Kazanan biz olmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Samsunspor, Tarsus, Manisa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Spor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Spor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Spor
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu