Manisa FK tura inanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, tüm dikkatini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Perşembe günü 5. Tur'da evinde, ilk maçta 3-2 yenildiği Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Manisa ekibi karşılaşmadan 1-0 veya 2-1 galip ayrıldığı takdirde dahi turu geçebilecek. Karşılaşma 3-2 Manisa FK'nın üstünlügü ile sonuçlanırsa müsabaka uzayacak, sonucun değişmemesi halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Manisa FK 2 ya da üzeri farklı galibiyetlerle de turu geçen taraf olacak.

Teknik direktör İsmail Ertekin'in futbolcularla yaptığı toplantıda, "Ligde son 3 maçımızı kazanamadık. Kupada turu geçerek yeni yıla mutlu girmeliyiz. Ben sizlere inanıyorum" cümlelerini kurduğu öğrenildi.