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Manisa FK'ya nazar değdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftaya kadar 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan, 8 maç üst üste kazanıp Türkiye liglerinin en golcü, en çok galibiyet elde eden ve en çok puan toplayan takımı olan Manisa Futbol Kulübü, son 3 haftada yıkıldı.

15.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:52Manisa FK'ya nazar değdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftaya kadar 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan, 8 maç üst üste kazanıp liglerinin en golcü, en çok galibiyet elde eden ve en çok puan toplayan takımı olan Kulübü, son 3 haftada yıkıldı. Devrenin son 3 maçında galibiyete hasret kalan Manisa temsilcisi, öne geçip ardından 2 farklı yenik duruma düştüğü Sancaktepe deplasmanında 4-4'lük beraberlik ile 1 puanı son saniyede kurtardı. Son 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan Manisa FK'nın takipçisi Samsunspor'la arasındaki fark da kapandı. Samsun'la farkı bir ara 6 puana kadar çıkaran siyah-beyazlı ekip, farkın 2 puana düşmesine engel olamadı. Dün Samsunspor'un evinde ilk yarının son maçında 1922 Konyaspor'u yenmesiyle devre arasına Manisa FK 42 puanla lider, Karadeniz temsilcisi ise 40 puanla ikinci sırada girdi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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