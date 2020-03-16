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Manisa FK'ya Play-Off tesellisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında psikolojik olarak havlu atan Manisa Futbol Kulübü, bitime 6 hafta kala Play-Off'u garantileyerek teselli buldu.

16.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:56
Manisa FK'ya Play-Off tesellisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor 'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında psikolojik olarak havlu atan Manisa Futbol Kulübü, bitime 6 hafta kala Play-Off'u garantileyerek teselli buldu. Direkt şampiyonluk şansını zora sokan siyah-beyazlılar, hedefini Play-Off'tan bir üst lige çıkmak olarak belirledi. Tarsus İdmanyurdu deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası teknik direktör Cihat Arslan takımının genel performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Tarsus ekibi önünde bireysel hatadan gol yediklerini ancak kazanmayı bildiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bizim kalitemiz var. Bu kaliteye mücadeleyi de koyduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" yorumu yaptı.Manisa FK, ligde kalan 6 haftada ilk olarak üst üste evinde Afjet Afyonspor ve Çorum FK ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım daha sonra sırasıyla Amed Sportif (D), GMG Kırklarelispor, İnegölspor (D) ve Sancaktepe Futbol ile kozlarını paylaşacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor

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