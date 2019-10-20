Haberler » Spor » Manisa FK zirveye ambargo koydu

Manisa FK zirveye ambargo koydu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Pendikspor'u 4-2 yenerek namağlup unvanını koruyan lider Manisa Futbol Kulübü, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye ambargo koydu.

20.10.2019 12:50Manisa FK zirveye ambargo koydu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Pendikspor'u 4-2 yenerek namağlup unvanını koruyan lider Manisa Futbol Kulübü, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye ambargo koydu. Ligde 2. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, attığı 31 golle rakiplerine gözdağı verdi. Maç başı 3.4 gol ortalaması yakalayan Manisa temsilcisi seyircisinin önündeki son 2 karşılaşmada 10 gol attı. İç sahada 5'te 5 yapan Manisa FK, şimdiden 1. Lig'in en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Teknik direktör İsmail Ertekin, "Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Manisa ekibi gelecek hafta deplasmanda Başkent Akademi ile karşılaşacak.


- Manisa

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:17 Rıza Çalımbay oyunu kullandı
14:13 Kadın futbolcular 'Kadına şiddete hayır' tişörtleriyle maça çıktı
14:15 Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli ise...
14:14 Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
14:09 Haliliye, Maliye İhtisas'ı 3-0 ile geçti
14:07 RunAydın Kuşadası muhteşem manzara eşliğinde koşuldu
14:12 Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı
20.10.2019 14:27:35