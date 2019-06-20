20.06.2019 13:33
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MANİSA Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptıManisa'nın Yunusemre ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, elektrik direğine çarparak, direği yıktı.

Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, elektrik direğine çarparak, direği yıktı. Araç şoförü hafif yaralanırken, yıkılan direk nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Uncubozköy Mahallesi 5518 Sokak üzerinde meydana geldi. 5518 Sokak'tan, hafif eğimli yoldan aşağı inen 46 yaşındaki Nuri Elgün yönetimindeki 45 KT 989 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni boşaldı. Durmayan kamyon, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarparak, direği yıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede önlem alarak vatandaşları olay yerine yaklaştırmadı. Elektrik dağıtım şirketi, elektrik akımını kesti. Hafif yaralanan araç şoförü Nuri Elgün'e, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Devrilen direk nedeniyle Uncubozköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan mahalle sakinlerini Ahmet Yeşil (56), "Evdeydik. Kahvaltıya oturmak üzereydik. Birden bir ses duyuldu. Bomba attılar zannettik. Sonra pencereden bir baktık ki evimizin önünde. Direk ise yıkılmış. Elektriklerimiz kesildi" dedi.MANİSA Freni boşalan kamyon elektrik direğine çarptı
Kaynak: DHA
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