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Manisa Futbol Kulübü devreyi üzgün bitirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek yeni yıla üzgün girdi.

20.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:31 Manisa Futbol Kulübü devreyi üzgün bitirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek yeni yıla üzgün girdi. Tamamı yerli genç kadroyla sahaya çıkan Süper Lig ekibi Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşını lehine çeviremedi. Kupaya vedan eden Manisa FK, son 5 resmi karşılaşmasını kazanamayıp taraftarını üzdü. Teknik direktör İsmail Ertekin, devre arasında çok iyi bir hazırlık dönemi geçireceklerini belirterek, "Gereken dersleri çıkaracağız. Futbolda bazen düşüşler yaşanabiliyor. Takımı iyi rehabilite edip, ikinci yarıya güçlü bir şekide döneceğiz" dedi. 


- Manisa

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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