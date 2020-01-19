Manisa Futbol Kulübü - Hacettepespor: 4-0

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Suha Adıyaman (xx), Emir Kılıçarslan (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xx), Zafer (xxx), Mehmet Zahit (xxx), Emir (xxx), Erhan (xxx), Umut Kaya (xxx) (Dk. 72 Ferhat xx), Nizamettin (xxx), Zahit Fındık (xx) (Dk. 71 Oğuzhan xx), Sertaç (xxx), Serdar (xxx) (Dk. 81 Sinan xx)

HACETTEPESPOR: Numan (x) - Ali Eren (x), Kadir Enes (xx), Cihat (x), Ömürcan (x), Kaan (x) (Dk. 87 Ozan Can), Mustafa Hüseyin (x) (Dk. 51 Çayan xx), Yağız Suat (x) (Dk. 61 Muhammed x), Serdarcan (x), Hüseyin Eren (xx), Mehmet Can (x)

GOLLER: Dk. 42 Umut Kaya, Dk. 49 Sertaç, Dk. 50 Serdar, Dk. 90 Erhan ( Manisa FK)

SARI KARTLAR: Zafer (Manisa FK), Kadir Enes (Hacettepe)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un Manisa Futbol Kulübü sahasında Hacettepespor'u 4-0 mağlup etti. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 42'nci dakikada Umut, 49'uncu dakikada Sertaç, 50'nci dakikada Serdar ve 90'ıncı dakikada Erhan attı. Bu skorla 46 puana ulaşan Manisa FK, aynı puandaki Samsunspor'la girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını sürdürdü.

25'inci dakikada Manisa ekibinden Zahit Fındık, ceza sahası içerisi sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Numan çift yumrukla savurdu.

38'inci dakikada Manisa FK'dan Zafer'in rakibine yaptığı faul sonrası serbest vuruş noktasına geçen Ali Eren topu auta yolladı.

42'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Manisalı Umut Kaya iki rakibini geçerek girdiği rakip ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

49'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Nizamettin'in ara pasıyla Sertaç kaleciyi avladı: 2-0.

50'nci dakikada Manisa FK üçüncü golü buldu. Umut Kaya'nın ceza sahası dışarısından uzun pasını karşılayan Serdar, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı rakip kalecinin ters köşesine yolladı: 3-0.

90'ıncı dakikada Manisa FK'dan Erhan kullandığı serbest vuruşu ağlarlarla buluşturup skoru ilan etti: 4-0.

- Manisa