Manisa Futbol Kulübü - İnegölspor: 0-2

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Alper Oran (xxx), Arif Dilmeç (xx), Abdulhamit Söyler (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (x) - Mustafa (xx), Çağrı (x) (Dk. 78 Ferhat x), Erman (x), Erhan (x), Nizamettin (xx), Umut (x) (Dk. 60 Onur x), Dilaver (x) (Dk. 60 Sinan x), Oğuz (xx), Zahit (x), Serdar (x)

İNEGÖLSPOR: Şener (xxx) - Gökhan (xxx), Selimcan (xx), Enes (xxx), Emre (xxx), Bilal (xxx), Batuhan (xxx), Ömer (xx) (Dk. 66 Cumhur x), Mustafa (xx) (Dk. 85 Emir), Cengiz (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 69 Tayfun x)

GOLLER: Dk. 77 Bilal, Dk. 86 Cengiz ( İnegölspor

SARI KARTLAR: Umut, Zahit, Onur ( Manisa FK) - Selimcan, Emre, Mustafa, Batuhan, Tayfun (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta GMG Kırklarelispor'la golsüz berabere kalıp hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan lider Manisa Futbol Kulübü, evinde İnegölspor'a 2-0 kaybederek büyük bir sürprize imza attı. Türkiye liglerinin gol, galibiyet ve puan lideri olan siyah-beyazlı ekip, namağlup ünvanını evinde kaybetti. Manisa FK, bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta puan yitirdi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 77'nci dakikasında Bilal konuk takımı öne geçirdi, Cengiz 86'da skoru belirleyen isim oldu. Bu sonuçla Manisa FK, 41 puanda kaldı. Manisa FK'nın tek tesellisi ise en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un da Yeni Çorumspor'a 2-1 yenilmesi oldu. Ege ekibi ilk yarıda son haftaya girerken, Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini korudu.

- Manisa