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Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanıp sadece 1 beraberlik alarak en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü'nde, 14 futbolcu gol sevinci yaşadı.

28.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:36Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanıp sadece 1 beraberlik alarak en yakın rakibi Yılport 'un 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Kulübü'nde, 14 futbolcu gol sevinci yaşadı. Toplamda 43 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi olan siyah-beyazlılarda Serdar Deliktaş, Sinan Kurumuş, Zahit Fındık, Volkan Okumak, Nizamettin Çalışkan, Dilaver Güçlü, Onur Kolay, Mehmet Yılmaz, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır, Zafer Kurşunlu ve Erhan Kara rakip fileleri sarstı. Serdar Deliktaş attığı 12 golle takımın büyük gol yükünü çekti. Zahit 7, Dilaver de 6 gol atarak Serdar'ın ardından en skorer oyuncular olmayı başardı. Sinan 5, Çağrı, Ferhat, Nizamettin ve Erhan 2, Mehmet, Oğuz, Onur ve Volkan da 1'er gol kaydetti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Manisa, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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