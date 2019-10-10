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Manisa futbol kulübü'nden gol şov

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1922 Konyaspor'u evinde 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, ilk 7 haftada rakiplerine gol oldu yağdı.

10.10.2019 11:39Manisa futbol kulübü'nden gol şov

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1922 Konyaspor'u evinde 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, ilk 7 haftada rakiplerine gol oldu yağdı. Siyah-beyazlılar bu sezon 3'üncü maçını da 6 golle kazanıp toplam 26 kez fileleri sarsıp profesyonel liglerin en skorer takımı oldu.

Şimdiden şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Ege temsilcisi, 2. haftada Hacettepe'yi deplasmanda 6-1'lik skorla geçti. Ertesi hafta Hekimoğlu Trabozn'u konuk eden Manisa FK bu müsabakayı da 6-3 kazanmasını bildi. Son olarak 1922 Konyaspor'u 6-2 mağlup eden Manisa FK taraftarlarına gol şöleni yaşattı. Ligde 6 galibiyet, 1 beraberliği bulunan namağlup Manisa ekibi diğer maçlarında Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Şanlıurfaspor'u 3-0, Sarıyer'i de 2-0 yenerken, Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Manisa Futbol Kulübü'nün sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği forvet Serdar Deliktaş, ilk 7 maçta 9 gol atarak adeta yıldızlaştı. Hekimoğlu Trabzon ağlarına 4 gol bırakan 33 yaşındaki futbolcu, son maçta 1922 Konyaspor'a da 3 gol attı. Serdar birer kez de Zonguldak Kömürspor ve Hacettepe sınavlarında sevinç yaşadı. Zahit ve Dilaver de Serdar'ın ardından en skorer oyuncular oldu, ikili 4'er gol attı. Teknik direktör İsmail Ertekin, kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek takımını kutladı. Ertekin, "Bol gollü, farklı bir maç kazandık. Taraflı tarafsız herkese futbol zevki yaşatıyoruz. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz, çizgimizi bozmadan ve disiplinden kopmadan çalışacağız" diye konuştu. Manisa FK, pazar günü deplasmanda Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek.


- Manisa

Samsunspor, Konyaspor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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