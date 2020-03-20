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Manisa Futbol Kulübü'ne özel program

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle dün liglere verilen süresiz arada 1 hafta izin yapacak.

20.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:27
Manisa Futbol Kulübü'ne özel program

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle dün liglere verilen süresiz arada 1 hafta izin yapacak.Futbolcular izin döneminde evlerinde özel program dahilinde çalışacak. Liglerin ara uzamazsa 17-19 Nisan hafta sonunda başlayacağını öngördüklerini söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "İnsan sağlığından değerli hiçbir şey yok. Ara verilmesi yerinde, doğru ve beklenen bir karardı. Dilerim virüs kabusundan kısa sürede kurtuluruz. Futbolcularımıza izinde evden çıkmadan yapacakları antrenmanlar veriyoruz. Hedefi olan bir takımız. Bu yüzden 1 ay boyunca antrenman yapmadan duramayız. Ligin başlama tarihinin belli olmasıyla antrenmanlara 1 hafta sonra yeniden başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Futbol, Spor

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