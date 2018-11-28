Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde Filizkan Dönemi

Manisa Gazeteciler Cemiyeti
'nin 22. Olağan Genel Kurulu'nda, 21 yıldır Yeni Asır Gazetesi Manisa Büro Şefi olarak görev yapan Ali Filizkan başkan oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda yapılan genel kurulda 1981 yılından bu yana 37 yıldır kesintisiz olarak cemiyete başkanlık yapan Ertuğrul Aytaç görevine veda etti.
Aytaç, yaptığı veda konuşmasında bugüne kadar destek olan herkese teşekkür ederek, yeni yönetime başarılar diledi. Aytaç, genel kurul önergesiyle cemiyetin onursal başkanı seçildi.
Konuşmaların ardından tek kişilik listeyle gidilen genel kurulda 73 gazeteci oy kullandı, 21 yıldır Yeni Asır Gazetesi Manisa Büro Şefi olarak görev yapan Ali Filizkan, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı oldu.
Filizkan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, 2018 yılının basın camiası açısından çok sıkıntılı geçtiğini belirterek, Manisa'da ekonomik nedenlerden dolayı yerel gazetelerin küçülmeye gittiğini veya kapanmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda da birçok gazetecinin işsiz kaldığına dikkati çekti.
Ali Filizkan başkanlığındaki Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetiminde genel sekreter Mehmet Hakkı Özbayır, başkan Yardımcısı Ümit Murat Yalçın
, muhasip üye Zerrin Ağar, üyeler Ertan Korkmaz, Ali Bozkurt
ve Gökhan Aytaç yer aldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Manisa
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:53