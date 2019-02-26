Manisa Genç Hakem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Genç
hakem son yolculuğuna uğurlandı Manisa
'da bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşerek henüz 22 yaşında hayatını kaybeden bölgesel futbol hakemlerinden Özge Kanbay, son yolculuğuna uğurlandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan, daha önce Manisa Esnaf Gençlikspor'da futbol da oynayan Özge Kanbay'ın Hatuniye Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Süper Lig hakemlerinden Koray Gencerler ve Çağlar Uyarcan, eski hakemlerden Yunus Yıldırım
, Manisa Büyükşehir Belediyespor
Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, hakem arkadaşları, okul arkadaşları ve yakınları katıldı. Futbol Federasyonu
, Kanbay için taziye mesajı yayınlarken Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da acılı aileyi arayıp baş sağlığı dilediği öğrenildi. Cenaze namazında Kanbay'ın tabutunun üzerine çok sevdiği hakem üniforması konuldu. Özge Kanbay'ın cenazesi namazın ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda göz yaşlarıyla toprağa verildi. Kanbay'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde geçen yıl temmuz ayından bu yana tedavi gördüğü öğrenildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'nde geçen kasım ayında rahim kanseri nedeniyle ameliyat olan Kanbay'ın 20 gündür de yine MCBÜ hastanesinde yatılı olarak kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi. Genç yaşta bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan Özge Kanbay'ın futbol hakemliğine Manisa'daki lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım'ı örnek alarak başladığı öğrenildi.
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Kaynak: DHA