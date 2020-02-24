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Manisa geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın söndürüldü

Geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın söndürüldüMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir işletmenin önünde bulunan cam şişe geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı.

24.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:12
Geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın söndürüldü
MANİSA'nın ilçesindeki bir işletmenin önünde bulunan cam şişe geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı. ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bugün, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Kavşağı yakınında bulunan cam şişe geri dönüşüm kutusu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Küle dönen geri dönüşüm kutusu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor
Manisa geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın söndürüldü

Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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