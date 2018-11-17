Manisa Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan Askerler Taburcu Edildi

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerler taburcu edildi
MANİSA'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Manisa
1. Komando
Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif
Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlerin bir kısmı, dün (cuma) akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide ve baş ağrısı şikayeti hissettiğini belirtmesi üzerine saat 22.30'da, Merkezefendi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
'nden alınan bilgiye göre, 'Hafif besin zehirlenmesi' teşhisi konularak ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutulmalarının ardından, bugün saat 13.30'da taburcu edildi, birliklerine teslim edildi. Öte yandan askerlerin dün akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve pudingden oluşan menüyü yediği belirtildi.
Komando,Manisa
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:35