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Manisa giyim mağazasında kedi yakalama seferberliği

Giyim mağazasında kedi yakalama seferberliğiManisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir giyim mağazasında gece mahsur kalan ve sabah fark edilen yavru kediyi yakalamak için ekipler, uzun uğraş verdi.

10.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:24
Giyim mağazasında kedi yakalama seferberliği
'nın ilçesinde, bir giyim mağazasında gece mahsur kalan ve sabah fark edilen yavru kediyi yakalamak için ekipler, uzun uğraş verdi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Barbaros sokakta 45 yaşındaki Bayram Salar'a ait toptan tekstil ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. iş yerini açan Salar, dükkandaki bazı tekstil ürünlerinin yerlerde olduğunu gördü. Dükkanı kontrol ettiğinde iş yerindeki yavru kediyi fark etti. Gece iş yerinde mahsur kaldığını anladığı kediyi yakalamak için Salar, kolları sıvadı. Çabalarına rağmen bir türlü kediyi yakalayamayınca Salar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uzun uğraş sonucu kediyi yakalayabildi. Özel aparatla yakalanan yavru kedi, daha sonra sokağa salındı. İtfaiye görevlilerine teşekkür eden Salar, Sabah iş yerime geldiğimde eşyalar dağınıktı. Elemanlarımızla kediyi yakalamaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kedi bizden hızlı çıktı. Neyse ki sadece mallarıma olanlar oldu ama kediye bir şey olmadı diye konuştu.
Manisa giyim mağazasında kedi yakalama seferberliği

Turgutlu, Manisa, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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