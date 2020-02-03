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Manisa giyim mağazasında yangın çıktı

Giyim mağazasında yangın çıktıMANİSA'nın Selendi ilçesinde 2 katlı bir giyim mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

03.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:43
Giyim mağazasında yangın çıktı
MANİSA'nın ilçesinde 2 katlı bir giyim mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası işletmede maddi hasar oluştu.
Zafer Mahallesi'nde Avni Aydın'a ait 2 katlı giyim mağazasında, dün (Pazar) saat 20.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenler yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa giyim mağazasında yangın çıktı

İtfaiye, Selendi, Güncel

Kaynak: DHA


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