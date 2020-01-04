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Manisa gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

Gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda, toprağın altına gizlenmiş gizli bir tankta 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

04.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:22
Gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı
MANİSA'nın ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda, toprağın altına gizlenmiş gizli bir tankta 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri, dün gece İzmir- Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı. İstasyona ait ana binanın arka kısmında bir tanker fark eden ekipler, alınan arama kararının ardından kontrol etti. Tankerin çevresinde yapılan kazı çalışmasında gizli tanka ulaşan bağlantılar tespit edildi. İş makinaları eşliğinde yapılan çalışmalar sonucunda toprağın altında gömülü olan gizli tank yerinden çıkarıldı. Yapılan kontrolde, toplam 23 ton kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıt istasyonu hakkında idari işlem uygulanırken; A.E, M.G ve E.Y hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliği sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.
Manisa gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

Salihli, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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