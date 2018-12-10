Manisa Gördes Karayağcı Barajında Çalışmalar Hız Kesmiyor

DSİ Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Manisa ilimizde nasibini aldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, 'Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam etmektedir.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. 'dedi.

MANİSA GÖRDES KARAYAĞCI BARAJINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmaları hızla devam eden Manisa Gördes Karayağcı Barajının Sulamasının da tamamlanması ile 2.000 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, Baraj inşaatında gövde dolgu imalatları devam ediyor. Toplam 170 bin m3'lük gövde dolgusundan şu ana kadar ise % 80'lik kısmı tamamlandı. 'dedi.

BÖLGE İNSANI HER YIL 2 MİLYON 560 LİRA DAHA FAZLA KAZANACAK

"Temelden yüksekliği 32.3 metre olan ve 1,17 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip Manisa Gördes Karayağcı Barajının ve Sulama İnşaatının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Projenin tamamlanması ile bölge üreticisine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 560 lira daha fazla kazandırılmasının hedeflendiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, 'Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 'dedi.