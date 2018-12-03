Manisa Görme Engelli Nuri Öztürk, Başarıda Engel Tanımıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:54



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:54

Manisa'da kendisi gibi doğuştan görme engelli eşiyle yaşama tutunan, 1 çocuk babası Nuri Öztürk (42), iş, eğitim ve normal yaşamındaki azmi ve çalışkanlığıyla çevresine de örnek oluyor.Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinin Sadık Köyü'nde görme engelli olarak dünyaya gelen Nuri Öztürk, ilk ve ortaokulu Ankara Aydınlık Evler Görme Engelliler okulunda, liseyi ise Ürgüp Lisesi'nde tamamladı. Öztürk, daha sonra devletin açmış olduğu engelli kadrosundan santral memuru olarak iş sahibi oldu. Öztürk, Edirne ve Ankara'daki 8 yıllık çalışma hayatının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesi Halk Eğitim Merkezi'ne santral ve danışma görevlisi olarak tayin oldu. 1.5 yıldır burada görevini sürdüren Öztürk, kurumda işine bağlılığı ile takdir edilen biri haline geldi. Eşi Özlem Öztürk (36) de kendisi gibi doğuştan görme engelli olan Nuri Öztürk, iş ve eğitim hayatının yanı sıra çalıştığı kurumda mesai saatleri dışında ingilizce ve şan kurslarına da katılıyor. 7 yaşındaki herhangi bir engeli bulunmayan kız çocuk babası olan Öztürk, bir yandan kuruma gelen telefonları cevaplarken diğer yandan da kurslar hakkında bilgi almak için merkeze gelen vatandaşlara yardımcı oluyor. Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden Öztürk, bu azmi ve çalışkanlığı ile herkese de örnek oluyor.'ENGELİMİZİ OLDUĞUNDAN FAZLA GÖRMEYECEĞİZ'Engelli vatandaşların hayattan kopmamaları gerektiğini belirten Nuri Öztürk, şunları söylediGörme engelli bireyler çok rahatlıkla bilgisayar teknolojisinden faydalanabilirler. Engelli arkadaşlarımız hiçbir zaman kendilerini toplumdan ayrıştırmasınlar. 'Engelliyim, bana yardımcı olunmaz, imkanlar sağlanmaz, olanaklar verilmez' duygusundan sıyrılmaları gerekiyor. Engelliler de toplumun içerisinde aktif bir şekilde bulunabilirler. Engelli ve engelsiz bireyler olarak bir arada yaşıyorsak bir şeylerin üstesinden de beraber geleceğiz. Mücadele edeceğiz. Engelli olmayanların hayatlarında mücadele yok mu ya da başkaları yürümek istedikleri yollarda sıkıntılarla karşılaşmıyorlar mı Diğer insanlar da gündelik hayatlarında sıkıntılar yaşıyor. Ama biz engelliler olarak engelimizi olduğundan fazla görmeyeceğiz. Bu engelleri aşabilmek mümkün, kendi kendimizi toplumun içerisinden dışlamak mantıklı bir hareket değil.