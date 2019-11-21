Haberler » Güncel » Manisa günlük kiralık dairede ölü bulundu - Haber

Manisa günlük kiralık dairede ölü bulundu

Günlük kiralık dairede ölü bulunduManisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ünal D. (22), iki arkadaşıyla birlikte günlük kiraladığı dairede ölü bulundu.

21.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:56
Günlük kiralık dairede ölü bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ünal D. (22), iki arkadaşıyla birlikte günlük kiraladığı dairede ölü bulundu. Rahatsızlanan 2 arkadaşı da hastaneye kaldırılırken, gençlerin uyuşturucu kullandığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde dün günlük daire kiralayan Ünal D., Ahmet Y. (21) ve Onur Ö. (24), gece birlikte zaman geçirdi. Sabah saat 06.00 sıralarında uyanan Ahmet Y. ve Onur Ö., arkadaşları Ünal D.'yi hareketsiz buldu. Ünal D.'yi uyandıramayan arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal D.'nin öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Ünal D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Bu sırada rahatsızlanan Ahmet Y. ve Onur Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlık durumu düzelen Ahmet Y., ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Güvenlik güçleri, gençlerin uyuşturucu kullandığı üzerinde durduğunu, ifadelerin alınmasını ardından konunun netleşeceğini belirtti. Gençlerden Ahmet Y.'nin telefon satan bir dükkanda çalıştığı, diğer ikisinin ise işsiz olduğu bildirildi.
ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kiralık apart daireden görüntü
Hastaneden görüntü
Ölen Ünal Değeroğlu fotoğrafı
Haber- Kamera Cemil SEVAL MANİSA, (DHA)
Manisa günlük kiralık dairede ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:27 Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı
16:27 ABD Büyükelçiliği'ne saldırı davasında 3 sanığa hapis cezası
16:26 PKK/YPG'nin DEAŞ kumpasını güvenlik güçleri bozdu
16:22 Balıkesir'de korkutan depremler
16:22 Van İHH'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
16:21 Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:48 İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı
15:12 AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
21.11.2019 16:29:49