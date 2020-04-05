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MANİSA Halk eğitim merkezinde üretilen maskeleri vatandaşlar alabilecek

Halk eğitim merkezinde üretilen maskeleri vatandaşlar alabilecekMANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüse karşı yıkanabilir maske üretiminde sağlık personelinin ihtiyacının karşılanmaya başlaması üzerine, kurum yetkilileri maskelerin vatandaşlara da satılmasına...

05.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:25
Halk eğitim merkezinde üretilen maskeleri vatandaşlar alabilecek
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüse karşı yıkanabilir maske üretiminde sağlık personelinin ihtiyacının karşılanmaya başlaması üzerine, kurum yetkilileri maskelerin vatandaşlara da satılmasına karar verdi.
Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların, maske olmak üzere kolonya ve dezenfektan ürünlerine talepleri arttı. Yoğun talep karşısında Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü öğretmenleri, maske üretimine başladı. Gönüllülük esasına göre 20 öğretmen ve usta öğretici tarafından üretilen maskeler, pamuktan yapıldığı için yıkanıp, tekrar kullanılabilme özelliğine sahip. Üretilen maskeler ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara verildi. İhtiyacın karşılanmasındaki sıkıntı ortadan kalkınca, üretilen maskelerden vatandaşın da faydalanmasına karar verildi.
Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu günlük 800 maske ürettiklerini belirterek, "Gerek kadrolu giyim bölümü öğretmenleri gerekse el sanatları öğretmenleri ve usta öğreticilerimizi okula davet ettik. Onlarla maske üretimi için çalışmalarımıza başladık. Talep çok geliyor. Bugüne kadar ürettiklerimizi sadece İl Sağlık Müdürlüğü'ne veriyorduk. Ancak onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında artık sıkıntı yaşamıyoruz. Kurumumuza esnaftan ve vatandaşlardan talepler geldi. Günlük ortalama 800 maske üretiyoruz. Artık vatandaşlarımız ve esnafımızdan gelen taleplere yanıt veriyoruz. İsteyen kurumumuza gelip alabiliyor. Toplu alımlarda önceden bildirilmesi gerekiyor. Bu maskelerin tanesini ise 2 TL'den satılıyor" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI MANİSA Halk eğitim merkezinde üretilen maskeleri vatandaşlar alabilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Güncel

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MANİSA Halk eğitim merkezinde üretilen maskeleri vatandaşlar alabilecek
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