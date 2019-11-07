Haberler » Güncel » Manisa hamile kadın kazada yaralandı

Manisa hamile kadın kazada yaralandı

Hamile kadın kazada yaralandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 aylık hamile Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım (28) yaralandı.

07.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:17
Hamile kadın kazada yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 aylık hamile Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım (28) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sonakhanım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Arslan (42) yönetimindeki 42 D 1999 plakalı otomobil, Sema Dumanlı'nın (30) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete kavşakta arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım (28) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Sonakhanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa hamile kadın kazada yaralandı

Azerbaycan, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:06   Cezayir ordusu: Sivil devlet sloganı, orduya güveni hedef alıyor
19:05   Tekel bayisine saldırının zanlısı DEAŞ üyesi çıktı
19:05   İlk günün liderleri Schwab ve Lewis
19:04   Ahmet Arslan: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin meyvelerini gördük"
19:01   Esnaf Odası Başkanı Öztürk'ten bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan Avcılar'daki servis kazasına ilişkin...
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
18:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde
17:58   AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali
17:58   İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:08:14