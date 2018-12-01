Manisa Hastane Bahçesinde Silahlı Kavga 5 Yaralı

Hastane bahçesinde silahlı kavga
: 5 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, bir hastane bahçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, bugün saat 17.15 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. isimli kişi hastane bahçesinde husumetli oldugu akrabaları ile karşılaştı. Bunun üzerine, C.T. akrabaları ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin kısa sürede artmasıyla C.T., yanında taşığı tabancayı çıkartıp akrabalarına ateş açtı. Olayda H.Ç.(Hamdullah Çelik) (32), C.Ç.(Cevdet Çelik) (45), Ü.Ç. (Ümit Çelik
) (41), M.Ş.S.(M.Şerif Sayhan ) (55) ve hastane bahçesinde oturan S.S. (Serkan Sakarya
) (43) yaralandı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis
ekipleri olayların yaşandığı bölgelere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis, olaya karışarak olay yerinden kaçan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayda H.Ç. ile bir şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Turgutlu,kavga
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:09