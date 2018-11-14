Manisa Hastanede Yangın Tatbikatı

Hastanede yangın tatbikatı
MANİSA'nın Sarıgöl Devlet Hastanesi
'nde yangın tatbikatı düzenlendi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi Sivil Savunma ekibi ortaklığında yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği; Kadın Doğum Servisi'nde, elektrik prizi kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede diğer birimlerdeki servislere sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi hastanenin kurtarma ekibi, UMKE ve Sarıgöl Belediyesi itfaiye Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Tahliye edilen yaralılara da tıbbi müdahale yapıldı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Eksiklerimizi görüp, onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız ve tatbikata katılan öğrenciler olsun herkes, canla başla görevlerini başarıyla yaptı. Onların bu ciddiyetlerini ve başarılarını kutluyor, teşekkür ediyorum dedi.
Sarıgöl Devlet Hastanesi,Manisa,Sarıgöl
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:07