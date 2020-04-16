Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

MANİSA Hayırsever, 4 ailenin bakkal borcunu ödedi

Hayırsever, 4 ailenin bakkal borcunu ödediMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, 4 ailenin mahalle bakkalına olan toplam 2 bin 735 TL'lik borcunu ödedi.

16.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:32
Hayırsever, 4 ailenin bakkal borcunu ödedi
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, 4 ailenin mahalle bakkalına olan toplam 2 bin 735 TL'lik borcunu ödedi. Bakkal sahibi Fatih Yaşıt, müşterilerin borçlarının ödendiğini duyunca çok mutlu olduklarını söyledi.
Bursa 'da oturan hayırsever, memleketi Turgutlu'da öğle saatlerinde Fatih Yaşıt'ın (43) işlettiği mahalle bakkalını aradı ve bir süredir borcunu ödeyemeyen dar gelirli müşterilerin isim listesini istedi. Yaşıt'ın olumlu yanıt vermesi üzerine verilen listeden dar gelirli 4 müşterinin borçları toplandı. Turgutlulu hayırsever, havaleyle 2 bin 735 TL'lik borcu ödedi.
Konuyla ilgili konuşan Yaşıt, "Bozkurt Mahallesi eski sakinlerinden Bursa'da yaşayan Turgutlulu iş insanı, tarafıma telefon aracılığıyla ulaştı ve veresiye alışveriş yapan dar gelirli müşterilerin isim listesini istedi. Kendisi, seçtiği 4 ismin borcu olan toplam 2 bin 735 lirayı hesabıma havale çıkarttı ve sadece 4 aileye söylemek şartıyla hesaplarını kapattığını bildirdi. Kendisine vatandaşlar adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bu tür hayırseverlerimizden razı olsun. Ayrıca ecdadımız Osmanlı Devleti geleneği olan Zimem defterini sürdürdüğü için şükranlarımızı sunuyoruz. Şu sıkıntılı dönemde böyle hayırseverlerimizin çoğalıp darda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmalarını temenni ediyoruz, Rabbim sayılarını çoğaltsın" dedi.
Yaşıt müşterilerinin, borçlarının bir hayırsever tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını belirtti. MANİSA Hayırsever, 4 ailenin bakkal borcunu ödedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgutlu, Fatih, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››MANİSA Hayırsever, 4 ailenin bakkal borcunu ödedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:54: Adana'da toplu taşıma araçlarına Kovid-19 denetimi - Haber 19:52: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı - Haber 19:50: Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama - Haber 19:50: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti" - Haber 19:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına sarılan nine gözyaşı döktü - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler