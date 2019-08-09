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MANİSA İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

09.08.2019 16:42
MANİSA İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Yedieylül Mahallesi Aydemir Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynayan çocuklar, iki binanın duvarı arasından bir yavru kedi sesi geldiğini fark etti. 1 metre derinliğindeki iki duvar arasına sıkışan kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel bir aparat ile iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.
MANİSA İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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