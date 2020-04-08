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Manisa İl Emniyet Müdürü Uslusoy, Polis Haftası'nı kutladı

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:50
Manisa İl Emniyet Müdürü Uslusoy, Polis Haftası'nı kutladı
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uslusoy, büyük bir özveriyle ve hizmet aşkıyla çalışan meslektaşlarının haftasını tebrik etti.
Uslusoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Şehit meslektaşlarımızı rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarıma, emekli mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diyorum. Her daim yanımızda olan ve desteklerini sürekli hissettiren Manisalı vatandaşlarımıza en derin ve kalbi şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Uslusoy, Manisa, Polis, Güncel
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