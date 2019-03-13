Manisa İntihardan Vazgeçirildi Ama 3 Kişiyi Bıçakladı

İntihardan vazgeçirildi ama 3 kişiyi bıçakladı
MANİSA'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan Murat A. (Aydoğdu) (46), bugün öğle saatlerinde dehşet saçtı. Eski nişanlısının evine giden Murat A., 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı. Murat A.'nın aranması sürerken, 1'i ağır 3 yaralı hastanede tedaviye alındı.
Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatın 4'üncü kat penceresine dün (salı) saat 22.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası emekli asker Murat A., bağırarak aşağı atlayacağını söyledi. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede ikna ettiği Murat A.'yı aşağı indirdi. Murat A.'nın eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi
'ndeki sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan Murat A., serbest bırakıldı. Bugün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine konuşmaya giden Murat A., Meral D.'nin kızı D.U., kendi arkadaşı Ümit D. (36) ile D.U.'nın kız arkadaşı Y.K.'yi (17) bıçakladı. Murat A. kaçarken, 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sadece karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kayıplara karışan Murat A.'nın arandığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, Manisa, Güncel
Kaynak: DHA