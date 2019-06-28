28.06.2019 19:06
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MANİSA İşçi servisi tıra çarptı: 6 yaralı

İşçi servisi tıra çarptı: 6 yaralıManisa'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen tırın dorsesine çarpan servis midibüsünün şoförü ile taşıdığı kadın işçilerden 5'i yaralandı.

İşçi servisi tıra çarptı: 6 yaralı
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen tırın dorsesine çarpan servis midibüsünün şoförü ile taşıdığı kadın işçilerden 5'i yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Güngör Çalışır Caddesi'nden kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Burhan Doğan (45) yönetimindeki plakalı 35 HC 5676 tırın dorsesine, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Sitan Karakaş (37) yönetimindeki 45 J 0822 plakalı servis midibüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ön tarafı büyük oranda zarar gören servis midibüsünün sıkışan şoförü Karakaş ile taşıdığı kadın işçilerden 5'i yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü Karakaş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi 'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.MANİSA İşçi servisi tıra çarptı: 6 yaralı
Kaynak: DHA
Manisa , İşçi , Güncel

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