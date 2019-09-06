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Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama şansı verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 5 metrelik kuyuya düşen danayı, yaptıkları kurtarma operasyonu ile hayata bağladı.

06.09.2019 16:24 Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama şansı verdi
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 5 metrelik kuyuya düşen danayı, yaptıkları kurtarma operasyonu ile hayata bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesi için yaptığı çalışmalarına devam ediyor. İstenmeyen olaylara karşı müdahaleye hazır durumda bekleyen ve gerek duyulduğu zamanlarda kendi canlarını hiçe sayarak yardım eli uzatan itfaiye ekipleri, bu kez de bir canlının hayatta kalması için yardım eli uzattı. İtfaiye ekipleri, Gölmarmara ilçesinin Tiyenli mahallesi Sumsalı mevkiinde 5 metrelik kuyuya düşen dana için kurtarma operasyonu yaptı. Dar ve tehlikeli olan kuyuda hayvana ulaşan itfaiye ekipleri, hayvanın zarar görmemesi için güvenli bir şekilde bağladıktan sonra yukarı çekti. Hayvan sahibi, dananın kurtarılması için çaba harcayan itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ileterek, görevlerinde başarılar diledi. - MANİSA

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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