Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa itfaiyesi her şartta hizmette

Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir yandan dezenfekte uygulamasını başarıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir yandan da yangın ve kazalara hızla müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

01.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:08
Manisa itfaiyesi her şartta hizmette
Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir yandan dezenfekte uygulamasını başarıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir yandan da yangın ve kazalara hızla müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

Tüm dünyayı etkisi altını alan korona virüs salgının Manisa'da yayılmasını önlemek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkin bir mücadele sergiliyor. Bu süreçte İtfaiye Dairesi Başkanlığı da sorumluluğunda bulunan cadde, sokak ve bulvarları hijyen malzemeleri ile yıkıyor. Bunun yanı sıra 17 ilçede yaşanan kaza ve yangınlara da hızla müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

İtfaiye teşkilatının her daim Manisalı vatandaşların yanında olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla, ilgili dairelerimiz il genelinde büyük özveriyle çalışıyor. 17 ilçede toplamda 56 itfaiye birimi, 160 araç ve alanında uzman 630 personel ile itfaiye teşkilatımız Manisalıların 7/24 hizmetinde. Vatandaşlarımızın sağlığı için İtfaiye Dairesi Başkanlığımız da sorumluluğumuzda bulunan cadde, sokak ve bulvarları hijyen malzemeleri ile yıkıyor. Bunun yanı sıra itfaiye teşkilatımız 28 Şubat-27 Mart tarihleri arasında 492 yangına müdahalede bulundu. Bu tarihler arasında, 88 trafik kazası ve diğer kurtarmalar, 78 hayvan kurtarma, 102 yangın eğitimi, 164 yangın kontrol ve denetim ile 336 tali hizmette bulunarak Manisalı vatandaşlarımızın yanında yer aldı" ifadelerinde bulundu. - MANİSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Manisa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Manisa itfaiyesi her şartta hizmette - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Haber 17:26: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber 17:26: Munzur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber 17:25: Bakan Selçuk: Ödemeler yapılacak - Haber 17:25: Cumhurbaşkanı müjdesini vermişti çalışmalar bugün başladı - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler