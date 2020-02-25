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Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zor durumda kalan hayvanlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.

25.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:48Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zor durumda kalan hayvanlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, ekipleri ilk olarak merkezde bulunan bir çiftlikte kuyuya düşen gebe ineği kurtarma çalışması başlattı. İş makinesi yardımı ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasından düştüğü kuyudan çıkarıldı.

Ekipler ayrıca, Demirci ilçesinde duvar arasında sıkışan kediyi sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı. ilçesinde meydana gelen olayda ise bir apartmanın korkuluk demirlerine arka bacağı saplanan kedi, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere Salihli Belediyesine ait veterinerliğe götürüldü.

Salihli, İtfaiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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